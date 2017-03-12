إنطلاق معرض أمي في ٢٣ أبريل

متابعات – فجر :

صرح مدير عام شركة (ستار تايم) الشركة المنظمة لمعرض أمي والذي سينطلق في الفترة بين (٢٣-٢٥ ابريل ٢٠١٧م) في برج رافال كمبيسكي في الرياض، برعاية تسويقية (ون قروب). و أكد ابو راجح بالقول:”يعتبر هذا المعرض الاول الذي سيقامً في العاصمة الرياض في شكر وحب الام ومنح الجميع للمشاركة في تنمية مشاعر الشكر والامتنان من خلال المشاركة في المعرض. وسيتم إطلاق هاشتاق بعنوان ( الام تصنع أمة)- وايضاً المقولة الشهيرة:”الام التي هزت المهد بشمالها ستهز العالم بيمينها”.

والجدير بالذكر ان المعرض يفتتح ابوابه من الساعة الرابعه الي الحادية عشرة ليلا”.