القاضي مديرا للمنتخب السعودي للشباب

متابعات – فجر :

عين الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم مدافع الأهلي والشباب السابق نايف القاضي مديرا لمنتخب الشباب لكرة وسيغادر غداً الاثنين مع المنسق عبدالرحمن السيار إلى كوريا الجنوبية لحضور قرعة كأس العالم “20 عاما” الأربعاء المقبل.

وقد عبر القاضي عن سعادته واعتزازه بثقة رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة، متطلعاً إلى المساهمة بتحقيق آمال وتطلعات المسؤولين والجماهير الرياضية السعودية.

وكانت “الرياض” قد انفردت في التاسع من فبراير الماضي بخبر التغييرات في الأجهزة الإدارية للمنتخبات السعودية على مستوى الفئات السنية.