“آل الشيخ” يُوجّه بتفعيل وتطبيق النظام الإلكتروني لخدمات المقاولين

متابعات – فجر

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأمانات بالتنسيق مع فريق العمل المختص في مركز تحقيق الأهداف ومركز المعلومات البلدية لتنفيذ خطة تفعيل وتطبيق النظام الإلكتروني لخدمات المقاولين في جميع الأمانات والبلديات.

وأكد آل الشيخ أن الوزارة أنجزت بنجاح المرحلة الأولى من مشروع الربط الآلي للأمانات والوكالات مع قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمشاريع والميزانية وتأسيس قاعدة البيانات المركزية للمشاريع وتسجيل كافة العقود، وجاري مراجعتها واستكمال النواقص.

وأوضح أن المرحلة التالية تستهدف جمع بيانات جداول الكميات وتفعيل إجراء إصدار المستخلصات المركزية من النظام الإلكتروني الذي تم تطويره لهذا الغرض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تكامل الجهود مع كافة الأمانات لرفع كفاءة التخطيط وإدارة المشاريع البلدية بناء على المعطيات السليمة ، وتحسين أداء الإنفاق الحكومي على المستوى البلدي والارتقاء بالخدمات والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع مقاولي المشاريع في الوزارة وتسريع عمليات تقديم المستخلصات وتسوية المؤجلات المالية المستحقة للمقاولين بسهولة ويسر.

وتقوم الخطة على أن يتم صرف حسابات استخدام للمقاولين بحيث يتولى كل مقاول إدخال بيانات جدول الكميات للعقود الخاصة به، أو تحميلها على النظام، تليها المراجعة والاعتماد من قبل الإدارة المختصة في الأمانة، وتدريب المقاولين على استخدام النظام الإلكتروني لإعداد المستخلصات وإصدارها من النظام.