“الداخلية” تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض – فجر

تشارك وزارة الداخلية بجناح خاص في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م، والذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال الفترة (9-1438/6/19 هـ)، الموافق (8 – 18 مارس 2017م).

وقد اشتمل الجناح على تقديم توعية وطنية شاملة، من خلال جملة الكتيبات والدوريات المتنوعة الصادرة عن كافة القطاعات الأمنية .

ويقدم ممثلو الوزارة في الجناح بمشاركة كافة قطاعات وزارة الداخليةالتوعية الشفهية لطلبة المدارس ومختلف زوار المعرض، ويعرضون على مدار ساعات العمل مجموعة من المواد المرئية التثقيفية، حول أهمية مفهوم الانتماء للوطن، وضرورة ترسيخه لدى الأجيال، وكيفية المساهمة في استتباب الأمن في مختلف مناطق المملكة، الذي يشارك في تحقيقه المواطن إلى جانب رجال الأمن.

وقد سجل الجناح حضورًا مميزًا في المعرض لما يحتوي على عديد من المجلات والدوريات المتخصصة والدراسات والبحوث التي تعالج قضايا مجتمعية وأمنية، فضلًا عن خدمة تقديم المعلومات التي يؤديها ممثلي الوزارة وقطاعاتها لمختلف زوار الجناح .

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