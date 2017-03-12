523 نزيل بسجون الرياض يدخلون اختبارات حفظ القرآن الكريم

متابعات – فجر

قام مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمود القويحص بزيارة لإصلاحية الرياض يرافقه مدير إدارة التوعية الإسلامية أحمد الخميس للإطلاع على سير اختبارات النزلاء ‏في القرآن الكريم والذين بلغ عدد المتقدمين لهذا الاختبار 523 نزيل.

واجتمع القويحص بمعلمي القرآن في حلقات السجون وقدم شكره لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود، وفِي ختام الجولة قدم شكره للمشرف على حلقات السجون عبدالله الشمري مشرف التوعية الإسلامية بالإدارة والقائمين على إدارة سجون الرياض على توفير الدعم والتعاون مع تعليم الرياض فيما يخدم النزلاء.