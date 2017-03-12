ضبط ثلاثة أثيوبيين يسلبون عملاء البنوك بالرياض

متابعات – فجر

أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بثلاثة من المتورطين في سلب عملاء البنوك من الجنسية الأثيوبية أقروا بارتكاب تسع جرائم لسلب عملاء البنوك شمال وشرق العاصمة الرياض.

صرح بذلك العقيد فواز الميمان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض وقال إنه استمرار لجهود شرطة المنطقة لمكافحة جرائم تتبع عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسلب أموالهم، فقد رصدت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة عدد من تلك الحوادث شمال وشرق العاصمة الرياض تطابقت فيها أوصاف الجناة حسب بلاغات عدد من المواطنين والمقيمين مفادها تعرضهم للاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص عقب خروجهم من البنوك وقيام الجناة بتهديدهم بالسلاح وسلب ما بحوزتهم من أموال، ولأهمية البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها، وقد تكللت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى من تحديد هوية ثلاثة متهمين أثيوبيي الجنسية أتضح وقوفهم خلف تلك الحوادث حيث تم القبض عليهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبسماع أقوالهم أقروا مبدئيا بارتكاب (9) جرائم تمثلت في متابعة عملاء البنوك بعد خروجهم واستيقافهم وتهديدهم بالسلاح الأبيض (ساطور) وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

مشيرا أنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص.