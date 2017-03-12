سلطان بن سلمان: السياحة أقل قطاع مدعوم من الدولة

متابعات – فجر :

صرح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال ملتقى الوحدات السكنية المفروشة الثاني أن الهيئة عملت منذ البداية بشكل منهجي في مجتمع متحفز لقبول كل ما هو منطقي، مشيراً إلى أن السياحة اليوم تعتبر المولد الرئيس للفرص الوظيفية في المملكة.

وأضاف سموه أن السياحة أقل قطاع مدعوم من قبل الدولة، وهي أكبر قطاع مولد للفرص الوظيفية، ولا يمكن أن تقوم صناعة قوية منتجة بدون دعم الدولة.

وأكد أن المواطن أسرع من المؤسسات الحكومية في قبول المشاريع الخلاقة، وقدمنا 90% من المشاريع السياحية التي نفذت في الخليج قبل سنوات.