تركيا: الرد على ترحيل هولندا لوزيرة الأسرة سيكون قاسياً

متابعات – فجر :

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن “ترحيل” هولندا لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا أمر “غير مقبول”.

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه القول إنه سيتم الرد على ذلك “بأقسى طريقة”.

وكانت قايا قد وصلت إلى مدينة روتردام الهولندية أمس بالسيارة بعد رفض السلطات الهولندية السماح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالهبوط في هولندا في وقت سابق من يوم أمس.

وقال يلدريم إن مثل هذه الأحداث تساعد تركيا على اكتشاف “أصدقائها الحقيقيين”. وطالب الأتراك في ألمانيا وهولندا التصرف بهدوء.