التدريب التقني: تأهيل 377 سعودياً للعمل في صناعة الورق

متابعات – فجر :

وقع 377 شاباً سعودياً من متدربي المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية في جدة عقودهم الوظيفية في (13) شركة متخصصة في صناعة الورق.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعمل على تشغيل المعهد بشراكة مع شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) بهدف تقديم تدريب تقني عالي المستوى للشباب السعودي في مجال صناعة الورق.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد م.علي بامساعد إن جميع المتدربين بالمعهد يعتبرون موظفين منذ التحاقهم بالتدريب حيث يحصل المتدرب على عقد وظيفي منذ دخوله المعهد ويسجل في التأمينات الاجتماعية ويحصل على تأمين طبي، كما يتقاضى مكافأة شهرية تصل إلى (3) الآف ريال شهرياً خلال فترة التدريب لمدة عامين.

وأكد أن المعهد يهدف لدعم سعودة صناعة الورق والصناعات التحويلية بالمملكة والذي يتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المحلية فيه ثلاثة مليارات ريال، مشيراً إلى أن رواتب الخريجين بعد مباشرتهم العمل في الشركات تبدأ من (6000) ريال وأن الطلب متزايد من القطاع الخاص على توظيف الخريجين لتنامي وتطور هذا القطاع.

وأضاف أنه سيتم التوسع في التخصصات المقدمة بالمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية لتشمل تخصصات المحاسبة والمشتريات والتسويق والموارد البشرية لتضاف إلى جانب التخصصات الحالية والمتمثلة في دبلوم فني ميكانيكي ودبلوم فني كهربائي ودبلوم الإمدادات.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة قامت بتشغيل المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية في جدة بالشراكة مع قطاع الأعمال في إطار حرصها على دعم مجال صناعة الورق بالكوادر الوطنية المؤهلة، حيث يعد هذا التخصص من مجالات التدريب الرئيسية بالمؤسسة.

وأشار إلى أن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يأتي ضمن (24) معهد شراكات استراتيجية تشغلها المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص للموائمة بين المخرجات وحاجة سوق العمل حيث أن جميع خريجي تلك المعاهد يوقعون عقودهم الوظيفية قبل تخرجهم، وتتنوع تخصصات تلك المعاهد لتشمل عدة مجالات من أهمها: تقنية الكهرباء، تقنية الغذاء، تقنية البترول والغاز وغيرها.