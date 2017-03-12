نصائح وإرشادات طبية لعلاج “آلام المعدة”

متابعات-فجر :

وجع البطن يتعرض الكثير من الناس إلى مشاكل صحيّة مختلفة ومتكررة، ومن أبرز هذه المشاكل هي وجع البطن، والذي ينتج لأسباب مختلفة تتعلق بالعادات الغذائية السيئة، أو الإصابة بمرض معين أو تناول بعض أنواع الأدوية، إضافةً إلى اضطرابات أو تغيرات هرمونية؛ كالتي تتعرض لها المرأة خلال الدورة الشهرية أو خلال الحمل؛ لذلك سوف نتناول هنا أهم العلاجات وتحديداً الطبيعية التي تستخدم في التخلص من وجع البطن؛ لأن العلاجات التي تتطلب أدوية يجب الاتجاه إليها في حالة واحدة وهي استشارة الطبيب، فمن أهم المواد الطبيعية المستخدمة في علاج وجع البطن ما يلي. علاج وجع البطن الزنجبيل: يطلق عليه البعض اسم صديق الجهاز الهضمي؛ لأنه يساعد في علاج الكثير من المشاكل والآلآم المتعلقة به، ومن بينها وجع البطن، ويتم استخدامه من خلال استخدام قطعة من الزنجبيل المبشور، ليتم خلطها مع كمية من المياه وتحديداً الدافئة، مع إضافة كمية قليلة من عصير الليمون، ومن ثم تناول الخليط الناتج ويمكن تحليته بإضافة العسل، أو يتم خلطه مع كمية من النعناع ومن ثم تناوله. النعناع: وهو أيضاً من أشهر وأفضل المواد الطبيعية المستخدمة في علاج وجع البطن؛ لأنه يسهل عملية الهضم ويساعد على ارتخاء عضلات البطن، ويتم استخدامه من خلال إحضار كمية من ورق النعناع وغليها في الماء ومن ثم تناولها، ويمكن تحسن الطعم بإضافة كمية من العسل، ولزيادة فعالية النعنع في علاج المغص يتم مزجه مع كمية من عصير الليمون. الليمون: يساعد الليمون هنا على التخلص من وجع البطن الناتج عن صعوبة الهضم؛ لأنه غني بحمض الأسكوربيك الذي بدوره يقتل الميكروبات التي تسبب الوجع كالبكتيريا، كما أنه يعمل كحافر للمعدة، فيمكّنّها من إنتاج كميات أخرى من الأحماض التي تساعد على الهضم، فيقضي على الوجع، ويمكن تناوله طازجاً أو استخلاص عصيره أو إضافته إلى مواد أخرى كالنعناع والملح والزنجبيل. البابونج: يحتوي البابونج على العديد من المواد المضادة للميكروبات، وكذلك لعمليات الأكسدة التي تسبب آلام وتقلصات البطن، وتحديداً الناتجة عن مشاكل الهضم بحيث يمكن استخدامه طازجاً أو مجففاً من خلال غليها وتناولها أو استنشاق بخارها. اللبن الرائب أو الزبادي: وهنا يتم استخدام اللبن لعلاج وجع البطن الناتج عن تناول كميات كبيرة من الطعام وتحديداً إذا ما تم إضافة القليل من الملح إليه؛ لأنه يساعد في هضم الطعام المتناول وامتصاصه، كما أنه يساعد على طرد الانتفاخ والغازات. الرمان: فتناول الرمان سواء على شكل ثمرة أو احتساء عصيره يساعد كثيراً على التخلص من وجع البطن؛ لأنه يحتوي على الكثير من المضادات الحيوية وتحديداً المقاومة للبكتيريا والفطريات، ويمكن تحضير عصيره وتناوله، ولكن يفضل أن يتم إضافة القليل من عصير قصب السكر إليه لتحليته وتخفيفه.