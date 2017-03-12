” الجيش اليمني” يحقق تقدماً جديداً في جبهة نهم

متابعات-فجر :

استعاد الجيش اليمني سلسة جبال السفينة المطلة على المديد مركز مديرية نهم بعد معارك عنيفة خاضها مع مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري إن الجيش اليمني تمكن أيضا في وقت سابق من استعادة جبل القناصين والصافح في الضبوعة، كما قطع خط الإمدادات عن مليشيا الحوثي وصالح المتمركزة في المنطقة، مشيرا إلى أن قوات الجيش استعادت كذلك عددا من الجبال والمواقع، وأهمها جبل دوه وجبل العياني والصافح وجبل الضبيب والتباب الحمرا غربي جبل القرن، وعشرة مواقع أخرى.

وأكد أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية باتتا تسيطران ناريا على الطرق الرابطة بين مديرية نهم وبني حشيش، لافتا إلى أن المعارك ما تزال مستمرة في كل المحاور.

وأضاف مصدر عسكري يمني أن العقيد صالح الصبيحي قائد الاستطلاع في اللواء الأول مشاة في الجيش الوطني اليمني، وأربعة من مرافقيه قتلوا في معارك ضد مليشيا الحوثي شرق مدينة المخا (غربي اليمن).

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر إن استعادة العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من سيطرة الحوثيين والمتحالفين معهم هي “الطريق الوحيد المضمون لإنهاء الانقلاب” في البلاد.



وأضاف بن دغر في تغريدة على تويتر أن “الحكومة وجهت وزارة الصحة بسرعة علاج جرحى الحرب”.

وفي شأن ذي صلة، ترأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعا لهيئة مستشاريه، واستعرض خلاله مجمل الأنشطة والإجراءات التي اتُخذت لتطبيع الأوضاع الميدانية، ومضاعفة الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.