مقتل جنديين وإصابة العشرات ب “شرق أوكرانيا”

متابعات-فجر :

قتل جنديان أوكرانيان وأصيب 16 آخرون في مواجهات جديدة بشرق أوكرانيا واتهم الناطق باسم الجيش الأوكراني اندريه ليسنكو المتمردين باستخدام أسلحة ثقيلة ضد القوات الحكومية. وتأتي هذه الخسائر رغم وقف جديد لإطلاق النار بين قوات كييف والانفصاليين بدأ تنفيذه في 20 فبراير الماضي، حيث أفاد المراقبون الدوليون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنهم رصدوا «عدداً مضاعفاً من انتهاكات وقف إطلاق النار» مقارنة بالأسبوع السابق. كذلك، أفاد الكسندر هوغ المسؤول الثاني في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا أن 16 مدنياً قتلوا في المنطقة منذ بداية العام. وأوردت المنظمة أن قذائف هاون انفجرت قرب سيارات تابعة لها في قرية يسيطر عليها المتمردون شمال غرب مدينة ماريوبول التي تسيطر عليها كييف. ولم تسفر الانفجارات عن جرحى.