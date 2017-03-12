جمرك ” حالة عمار” : إحباط محاولة تهريب أكثر من 7 آلاف حبة مخدرة

متابعات-فجر :

تمكن جمرك حالة عمار من إحباط محاولة لتهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (7.309) سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة حبة مخدرة مخبأة أسفل البنطال الذي يرتديه المهرب بعد أن لفها على ساقيه.

وأوضح الأستاذ عبد العزيز النعيمة مدير عام جمرك حالة عمار، أن عند قدوم مركبة أجرة إلى الجمرك وإنهاء إجراءاتها الجمركية تم الاشتباه بالراكب وبتفتيشه ذاتياً عثر على كمية الحبوب مخبأة داخل أكياس بلاستيك ومثبته على الساقين بلاصق.

وأضاف مدير عام جمرك حالة عمار على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجمارك في سبيل منع دخول الممنوعات إلى المملكة وذلك من خلال إحباط العديد من تلك المحاولات عبر كافة المنافذ الجمركية.