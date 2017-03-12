دليل لأفضل الأماكن السياحية في دبي

متابعات-فجر :

للعائلات تعتبر مدينة دبي واحدة من أكثر المدن العربية استقطاباً للسياح العرب والأجانب، وذلك لاحتوائها على العديد من الأماكن السياحية المناسبة للعائلات، والتي تقدّم الخدمات الترفيهية المتنوّعة التي تراعي حاجات البالغين وحاجات الأطفال، مما يتيح للآباء فرصة الاستمتاع والترفيه عن أنفسهم بالنشاطات المختلفة المخصّصة لهم ضمن أجواء ممتعة وآمنة لأطفالهم، وفيما يلي قائمة ببعض من أفضل الأماكن السياحية في دبي للعائلات. الحدائق والمنتزهات تمتلئ مدينة دبي بالحدائق والمنتزهات العامة المخصّصة للعائلات، بالإضافة إلى الحدائق الخاصة المميزة والمتنوعة الملائمة للعائلات، ومن أهمها حديقة الزهور التي تحتوي على مئات الأنواع من الزهور المشكلة بمناظر جذابة، بالإضافة إلى حديقة الفراشات والتي تحتوي بدورها على مئات الأنواع من الفراشات المحصورة ضمن بنايات مخصّصة لها، والتي يمكن للعائلات الاستمتاع بساعات في مشاهدتها دون الشعور بالملل. وايلد وادي هي أشهر وأضخم حديقة مائية في دبي، والتي تستقبل أعداداً كبيرة من العائلات الباحثة عن المتعة في نهاية الأسبوع، حيث تحتوي على العديد من المنزلقات المائية المخصّصة للأطفال ضمن شروط أمان صارمة، بالإضافة إلى المنزلقات الضخمة المخصّصة للبالغين والتي تمنحهم الشعور بالإثارة والمغامرة، وبالإضافة للمنزلقات توفّر الحديقة العديد من الأنشطة المائية الممتعة لكل الأعمار. كيدزانيا يعتبر المركز التعليمي الأول في دبي، والذي يقدم النشاطات التعليمية لزائريه من الأطفال والكبار ضمن جو من الترفيه، والأمان، والمرح، ومن أهمّ نشاطات المركز تقديم الفرصة للأطفال لتمثيل الوظائف التي يرغبون في ممارستها عندما يكبرون في جو ممتع مليء بالفائدة والمعلومات عن تلك الوظيفة، حيث يتوفر في المركز 80 زاوية مختلفة تتخصّص كل زاوية بواحدة من المهن أو الوظائف، كالطبيب والشرطي، والمدرس، ورجال الإطفاء، وعارضات الأزياء، والمغنيين والممثلين، ومقدمي الأخبار والبرامج، والميكانيكيين، والنجارين، وغيرها الكثير. حلبة دبي للتزلج على الجليد تقع حلبة التزلج الضخمة والتي يتعدى حجمها حجم حلبة التزلج الأولمبية في دبي مول ضمن أجواء شتوية مميزة، والتي تتيح للعائلات الاستمتاع بالوقت أثناء التزلج الجماعي على الجليد، أو لعب رياضة الهوكي على الجليد، بالإضافة إلى الجلسات المميزة والهادئة. آي فلاي دبي من الأماكن الممتعة والمثيرة والتي يمكن للعائلات قضاء وقت لا ينسى فيها من خلال تعلم الطيران على يد محترفين في هذا المجال، وتمتع الآباء والبالغين من أفراد العائلة بتجربة القفز بالمظلات ضمن جو آمن وممتع للأطفال الصغار، ويمكن للعائلات استئجار عدّة القفز بمبالغ قليلة جداً، مما يوفر لهم مغامرة ممتعة وجديدة بأسعار زهيدة.