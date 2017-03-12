نصائح هامة للحصول على أسنان لامعة وجاذبة

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تبييض الأسنان يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل اصفرار الأسنان وتغيّر لونها نتيجةً لوجود بعض الأصباغ والملوّنات في المشروبات التي يتناولونها، ونتيجةً لذلك بات الكثيرون منا يلجؤون إلى الطرق المختلفة لتبييض الأسنان، فما هي هذه الطرق؟ تبييض الأسنان بالليزر يعدّ استخدام تقنية الليزر لتبييض الأسنان واحدةً من الخيارات والوسائل السريعة التي يلجأ إليها الأشخاص للحصول على أسنانٍ ناصعة في بياضها، وتعتبر هذه التقنية من أحدث الوسائل التي عُرفت في مجال تبييض الأسنان، والتي تتميّز بنتائجها الموثوقة، وتوفيرها للوقت رغم وجود بعض الأضرار لاستعمالها. قبل اللجوء إلى تبييض الأسنان باستخدام هذه التقنية نُقدّم لك عزيزي القارئ بعضاً من النصائح التي قد تفيدك في الحصول على أفضل النتائج، ومنها: تأكّد قبل قيامك بتبييض أسنانك بالليزر من عدم وجود أيّ حشوات سيئة أو نخور، وقم بحشيها جيّداً إن وجدت. تأكّد من إزالة الجير وتلقيح الأسنان قبل اللجوء إلى الليزر لتبييض أسنانك. ابق على تواصل مستمر مع طبيبك، واتّبع جميع النصائح التي يقدّمها لك. الفحم لتبييض الأسنان ربما يستغرب البعض من هذه المعلومة، فكيف للفحم أن يخدم في مجال تبييض الأسنان! لكن قد تبيّن أنه قد يفيد في الحصول على أسنان أبيض مما هي عليه، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: نظّف أسنانك جيداً مستخدماً الفرشاة والمعجون. قم بإحضار قطعةٍ من الفحم العادي والّذي نستخدمه في رحلاتنا. اطحن قطعة الفحم جيّداً إلى أن تصبح كالبودرة. افرك أسنانك بهذا الفحم المطحون، وستحصل على نتائج مرضية بعد ذلك. طرق منزلية لتبييض الأسنان إذا كنت ترغب في استخدام بعض المواد الطبيعيّة للقيام بتبييض أسنانك في المنزل دون اللجوء إلى الأطباء أو التقنيات الحديثة يمكنك استعمال ما يلي: قم بصنع معجون من الملح والليمون المعصور، وضعه على أسنانك. استخدم قشرة البرتقال لفرك الجزء الداخلي الأبيض من الأسنان؛ فذلك من شأنه أن يعطي الأسنان شيئاً من اللمعان. جرّب استعمال الماء مع معجون بيكربونات الصودا بانتظام، وذلك للتخلّص من اللطخات السطحيّة الموجودة على الأسنان. يمكنك استخدام قشور البرتقال المجفّفة مع أوراق الغار المجفّفة والمطحونة للحصول على أسنان أكثر بياضاً. قد تفيدك هذه الوصفات المنزلية التي تمّ ذكرها في حال كنت تتمتّع بشيءٍ من الصبر؛ حيث إنّك يجب أن تداوم على استخدامها للحصول على نتائج مُرضية. يستخدم بعض الأشخاص عدّة أدوات ومنتجات مبيّضة للأسنان تُباع في الصيدليات، ومنها: أشرطة مبيّضة، ومعاجين مبيضة، وهلام، ومرشّات مبيّضة. ولمزيد من المعلومات ننصحكم بمشاهدة فيديو تتحدث فيه الدكتورة هند الفايز طبيبة الأسنان عن أنواع وطرق تبييض الأسنان.