مقتل وإصابة العشرات في تفجيرين بدمشق

متابعات-فجر :

قتل نحو 46 شخصاً وجرح 120 في تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلتين في دمشق، أمس وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن التفجيرين في حي الشاغور بدمشق أديا إلى مقتل 44 شخصاً، بينهم زوار عراقيون شيعة”، مضيفاً إن التفجيرين وقعا قرب مقبرة باب الصغير بمنطقة باب مصلى. وقالت مصادر أمنية إن الحافلتين أصيبتا بأضرار كبيرة، وأن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا وسمع إطلاق رصاص كثيف في المنطقة،. وتضاربت بعض المصادر بشأن ما إذا كان التفجير جرى بعبوات ناسفة زرعت في الحافلات، أم نفذه انتحاري اندس بين الزوار. وفي بغداد، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس، مقتل 40 عراقياً في التفجيرين. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال إن “وزارة الخارجية العراقية تتابع وبجهود مستنفرة من خلال سفارة جمهورية العراق في دمشق العملية الإرهابية المجرمة، التي استهدفت الزائرين العراقيين للمراقد المقدسة في منطقة باب الصغير بدمشق”. وأضاف إن “الإحصاءات الأولية تشير إلى سقوط نحو 40 شهيداً عراقياً و120 جريحاً بعد استهداف حافلاتهم بعبوات ناسفة”، موضحاً أن “الوزارة شكلت خلية أزمة بالتعاون مع السلطات السورية لإحصاء أسماء الشهداء والجرحى، فضلاً عن العمل السريع لتوفير طائرة لنقل جثامين الشهداء”.