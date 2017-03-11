العراق.. مقتل عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي شرق بيجي

متابعات-فجر :

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين وسط العراق، أمس السبت، مقتل عنصرين من تنظيم داعش، وأحد عناصر الحشد العشائري في هجوم شنه التنظيم على مناطق شرقي بيجي (220 كلم شمال بغداد). وقال المصدر، إن “عناصر تنظيم داعش شنوا اليوم هجوماً على منطقتي الحراريات وشويش (10كلم شرقي بيجي)، ما أسفر عن مقتل عنصرين من داعش وأحد عناصر الحشد العشائري وإصابة ثلاثة آخرين”، مشيراً إلى أن “الهجوم انتهى عصراً بتراجع عناصر داعش بعد تدخل طيران الجيش العراقي”.وتشهد محافظة صلاح الدين المجاورة لمحافظات كركوك ونينوى والأنبار هجمات مستمرة من عناصر تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق في المحافظات المذكورة منذ منتصف العام 2014.