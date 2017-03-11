الفيصلي يعمق جراح الشباب

فيصل الخليل – فجر – الرياض

تواصلت لقاءات الجولة الحادية والعشرون من دوري جميل اليوم بلقاء الشباب مضيفه الفيصلي الذي كسب هذا اللقاء بهدفين لهدف.

المهاجم الذي لعب لنادي ماكابي نيتانيا الصهيوني العام الماضي افتتح أهداف المباراة بالدقيقة 34 بعدما وصلته رأسية من زميله محمد مجرشي، بالدقيقة 60 عادل هتّان باهبري النتيجة للشباب مُستغلًا كرة مرتدة من دفاع عنابي سدير.

بالدقيقة 73 أعاد أكسنتي التقدم للفيصلي مُستغلًا بينية زميله الكرواتي مارتن مالوتشا، لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي بهدفين لهدف ووصوله للنقطة 22 ليرتقي للمركز العاشر، تاركًا الشباب سادسًا بـ27 نقطة.