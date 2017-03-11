الأمم المتحدة: أكثر من 20 مليون إنسان يواجهون خطر المجاعة في أفريقيا و اليمن

وكالات – فجر

حذرت الأمم المتحدة من أن الكرة الأرضية تواجه “أسوأ أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”، مع احتمال تعرض نحو 20 مليون شخص في ثلاثة بلدان أفريقية وفي اليمن، لسوء التغذية والمجاعة.

فالصومال وجنوب السودان ونيجيريا واليمن، التي تواجه جميعا نزاعات مسلحة، هي البلدان الواردة في اللإعلان الذي تلاه الجمعة في مجلس الأمن الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة العاجلة للأمم المتحدة، ستيفن أوبراين.

وقد وجه أوبراين الذي زار في بداية الشهر، كلا من اليمن وجنوب السودان والصومال، نداء لقيام تعبئة عاجلة، داعيا المجموعة الدولية إلى تأمين 4،4 مليارات دولار قبل يوليو المقبل، “لتجنب وقوع كارثة”.

وقال أن “الأمم المتحدة تطلق تحذيرا، العالم يواجه أسوأ ازمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لأن أكثر من 20 مليون شخص يواجهون الجوع والمجاعة في أربعة بلدان”.

وأضاف: “إذا لم يتأمن المبلغ، نتوقع أن اعدادا كبيرة من الأشخاص سيموتون جوعا، وسيفقدون وسائل العيش المتاحة لهم، وسيرون زوال المكتسبات السياسية التي حصلوا عليها بشق النفس في السنوات الأخيرة”.

وحذر الأمين العام المساعد من أن “أشخاصا سيموتون من الجوع بكل بساطة، اذا لم تبذل جهود جماعية على الصعيد العالمي، وسيعاني كثيرون آخرون ويموتون من الأمراض، وسيتأخر نمو أطفال ويتغيبون عن المدرسة، وستتلاشى وسائل العيش والمستقبل والآمال”.