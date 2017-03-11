الخليج يقصف القادسية بهدفين في دوري جميل

متابعات – فجر

خطف الخليج فوزاً ثميناً من أمام ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري جميل للمحترفين.

وافتتح زكريا سامي أول أهداف الخليج في الدقيقة 65، قبل أن يضيف المهاجم البرازيلي جادسون سانتوس هدف التقدم الثاني في الدقيقة 72 من زمن المباراة، وأحرز مازن أبوشرارة هدف تقليص الفارق للقادسية في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار الثمين يرفع الخليج نقاطه إلى 18 نقطة قفزت به إلى المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد القادسية على النقطة 24 في المركز الثامن.