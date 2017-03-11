غبار ورياح شديدة تحد من الرؤية الأفقية بمناطق المملكة

متابعات – فجر

شهدت معظم مناطق المملكة اليوم السبت نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية, الرياض، القصيم, حائل, المدينة المنورة، مكة المكرمة, الباحة, عسير, جازان, نجران؛ في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب المملكة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها باللون الأحمر بالمنطقة الشرقية وخاصة في محافظة حفر الباطن وذلك لاستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية.

ومن جانبها، حذّرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في (تويتر) مرضى الربو من التعرض للغبار، ولتلافي أزمات الربو حيث دعت المصابين بالربو عدم التعرض للغبار قدر الإمكان؛ وذلك لتفادي حدوث تهيجات للربو والتأكد من إحكام إغلاق النوافذ في المنازل والسيارات، لمنع تسرب الغبار إلى الداخل.

وبينت في حال كانت الأزمة شديدة، ولم تستجب للبخاخ الإسعافي، أو لاحظت ازرقاق في الشفتين، أو عدم القدرة على الكلام، يجب التوجه لأقرب مركز طوارئ.