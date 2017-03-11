عاجل: “التعليم” تكشف حقيقة النظام الجديد حول مكافآت الطلاب في الجامعات

متابعات – فجر

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم وجود أي نظام جديد حول المكافآت ويؤكد استمرار تنسيق الوزارة مع الجامعات.

وذكر المتحدث الرسمي مبارك العصيمي عبر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ليس لدى الوزارة أي نظام جديد حول المكافآت ،والوزارة مستمرة وبالتنسيق مع الجامعات بمواءمة التخصصات ومتطلبات التنمية”.

وكانت عدد من المواقع قد تداولت أنباءً تفيد بأن الجهات المختصة تدرس حاليا وضع اللمسات الأخيرة على نظام مكافآت الطلاب في الجامعات وربط المكافآت بالتفوق من أجل العمل على تحفيز الطلاب والطالبات على التفوق والاجتهاد واختيار التخصصات التي تلبي سوق العمل بما يتواكب مع الخطط المستقبلية المختلفة لتطوير الأيدي العاملة الوطنية.