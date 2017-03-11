مارفيك يعلن قائمة الأخضر

فيصل الخليل – فجر – الرياض:
كشف قبل قليل مدرب المنتخب السعودي فان مارفيك عن قائمة الأخضر التي تستعد لخوض مواجهتي تايلاند و العراق ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م وق ضمت القائمة في حراسة المرمى كل من :
وليد عبدالله
ياسر المسيليم
عبدالله المعيوف
وفي خط الدفاع ضمت القائمة كل من:
محمد البريك
عمر هوساوي
حسن معاذ
أسامه هوساوي
معتز هوساوي
محمد ال فتيل
منصور الحربي
عبدالله الحافظ
ياسر الشهراني
حسن كادش
وفي خط المنتصف ضمت القائمة كلاً من :
عبدالملك الخيبري
عبدالله عطيف
سلمان الفرج
عبدالمجيد الرويلي
تيسير الجاسم
عبدالفتاح عسيري
نواف العابد
يحيى الشهري
سلمانرالمؤشر
وفي خط المقدمة ضمت تشكيلة الأخضر كلا من :
محمد السهلاوي
ناصر الشمراني
فهد المولد
نايف هزازي