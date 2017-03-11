مارفيك يعلن قائمة الأخضر

فيصل الخليل – فجر – الرياض:

‏كشف قبل قليل مدرب المنتخب السعودي فان مارفيك عن قائمة الأخضر التي تستعد لخوض مواجهتي ⁧‫تايلاند‬⁩ و ⁧‫العراق‬⁩ ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م وق ضمت القائمة في حراسة المرمى كل من :

وليد عبدالله

ياسر المسيليم

عبدالله المعيوف

وفي خط الدفاع ضمت القائمة كل من:

محمد البريك

عمر هوساوي

حسن معاذ

أسامه هوساوي

معتز هوساوي

محمد ال فتيل

منصور الحربي

عبدالله الحافظ

ياسر الشهراني

حسن كادش

وفي خط المنتصف ضمت القائمة كلاً من :

عبدالملك الخيبري

عبدالله عطيف

سلمان الفرج

عبدالمجيد الرويلي

تيسير الجاسم

عبدالفتاح عسيري

نواف العابد

يحيى الشهري

سلمانرالمؤشر

وفي خط المقدمة ضمت تشكيلة الأخضر كلا من :

محمد السهلاوي

ناصر الشمراني

فهد المولد

نايف هزازي