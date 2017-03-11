مدني الرياض “على المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية”

متابعات-فجر:

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة.

حيث يتوقع ان تتاثر منطقة الرياض بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويتوقع هطول أمطار رعدية من صباح يوم السبت إلى مساء يوم الأحد .

‏وقد دعت مديرية الرياض الجميع بآخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات اللازمة في مثل هذه الحالات ومنها البقاء في المنزل الا لضروره حفاظ على سلامتهم و في حالة شدة هبوب الرياح يلزم

الحذر عند المرور بجوار أو أسفل الوحات الإعلانيه أو اعمدة الإنارة و الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد .

كما دعت أيضا إلى اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو و الجهاز التنفسي عموما بضرورة البقاء في منازلهم والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم‏.

أيضا دعت المديرية إلى تقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديده ما أمكن والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لي تدني الرؤية المتوقعة .

ومرتادي المناطق البريه و من ينوي القيام بالرحلات البريه دعت المديريه لهم بمتابعة احول الطقس عبر وسائل الاعلام وان تأجيل رحلاتهم البريه يعتبر قرار أمن لهم ولأسرهم متنياً السلامه للجميع .