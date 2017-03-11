الخدمة المدنية تعلن عن طرح 6930 وظيفة صحية شاغرة

متابعات-فجر:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن طرح 6930 وظيفة صحية شاغرة، ودعت المواطنين والمواطنات من حاملي المؤهلات والخبرات المناسبة للتقدم لشغلها.

وأوضحت أن 1920 وظيفة من الوظائف المطروحة يتم التقديم عليها مباشرة عبر وزارة الصحة، وهي وظيفة طبيب استشاري (1182 وظيفة)، ووظيفة طبيب نائب (738 وظيفة)، وذلك في مقر وزارة الصحة بالرياض اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 13-6-1438هـ.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن 5010 وظائف يتم التقديم عليها عبر نظام “جدارة” التابع لها، وهي وظيفة طبيب مقيم (2029 وظيفة رجالية و1360 وظيفة نسائية)، ووظيفة صيدلي (10 وظائف رجالية و3 وظائف نسائية)، ووظيفة أخصائي صحي (112 وظيفة رجالية و1439 وظيفة نسائية)، ووظيفة فني (18 وظيفة رجالية و15 وظيفة نسائية)، ووظيفة مساعد صحي (7 وظائف رجالية و17 وظيفة نسائية).

وأفادت بأن التقديم على الوظائف سيتم عبر موقع الوزارة (http://www.mcs.gov.sa) على مدار 24 ساعة، خلال المدة من 13 إلى 14 رجب 1438 للرجال، ومن 15 إلى 16 رجب 1438 للنساء، وذلك وفق آليات التقديم الخاصة بنظام “جدارة”.