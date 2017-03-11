مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة ينظم ملتقى الدعوي للجالية الأثيوبية

متابعات-فجر:

انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة وتعزيزاً لدوره في نشر ثقافة الأمن لمختلف الجاليات ، نظم المكتب الملتقى الدعوي للجالية الأثيوبية للتوعية بأهمية نعمة الأمن الفكري والوطني وأثره على الفرد والمجتمع والحفاظ عليه ، حيث تضمن الملتقى شرح عدد من الآيات والأحاديث في الموضوع ذاته من قبل الدعاة المستضافين ، وتجاوز عدد الحضور بفضل الله ١٧٠٠ ما بين رجال ونساء .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري أن هذه الملتقيات الدعوية التي يقيمها المكتب بشكل دوري لجميع الجاليات يحرص على تنوع الموضوعات المطروحة فيها ويركز على اختيار المواضيع المناسبة التي تمس الواقع ، رغبة في إيصال المفاهيم والقيم خاصة مايمس أمن البلاد واستقرارها لكافة شرائح المجتمع بمختلف اللغات ..