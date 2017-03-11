مقتل 4 أشخاص قرب مدينة الرقة جراء قصف طائرات حربية

متابعات-فجر:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، أنه قد لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وسقط عدد من الجرحى جراء قصف طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي قرب مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا.

وأوضح المرصد أن القصف وقع في الساعات الأخيرة على مناطق في قرية حمرة بلاسم بريف الرقة الشرقي.

وأفاد المرصد بأن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي أيضاً نفذت عدة غارات فجر السبت على مناطق في أطراف مدينة الرقة، التي تحيطها قوات سوريا الديمقراطية، القوات التي يقودها الأكراد الذين يحظون بدعم الولايات المتحدة.

وبحسب المرصد، نقلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات من مقاتلين ودبابات وذخيرة استعدادا لتحرير الرقة من أيدي تنظيم داعش.

ويأتي قصف قرية حمرة بلاسم بعدما قصف طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي أيضاً أول أمس الخميس قرية المطب قرب الرقة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا بينهم 24 مدنياً من ضمنهم 8 أطفال و6 إناث، في حين أن البقية هم عناصر من تنظيم داعش.