الشورى ينظم غداً ندوة في معرض الكتاب “الشورى ومسيرة التحول الوطني”

متابعات _فجر

ينظم مجلس الشورى غداً الأحد, ندوة ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بالرياض بعنوان “الشورى ومسيرة التحول الوطني” .

ويأتي تنظيم الندوة, ضمن جهود المجلس وحرصه على نشر ورفع الوعي المجتمعي لنشر الثقافة الشورية وبيان دوره في دعم مسيرة التحول الوطني .

ويشارك في الندوة أعضاء مجلس الشورى سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله , والأستاذ محمد المطيري , والدكتور محمد الحيزان , ويديرها الأستاذ مساعد العصيمي

وسيتم خلال الندوة استعراضاً لمسيرة مجلس الشورى في المملكة والجهود المبذولة لخدمة الوطن والمواطن وبما يحقق التنمية المستدامة لمختلف مناطق المملكة .