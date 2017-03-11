القيادة السياسية تهنئ رئيسة جمهورية موريشيوس بذكرى استقلال بلادها

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة أمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة أمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة أمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية موريشيوس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.