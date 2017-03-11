الشؤون البلدية توجه بعدم وضع لوحات إعلانية على مبانيها أو أراضيها

متابعات _فجر

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بالمناطق والمحافظات، بتوجيه الجهات الحكومية بعدم منح تراخيص بوضع لوحات إعلانية استثمارية على مبانيها أو على الأراضي التابعة لها.

وجاء ذلك في تعميم لها حيث ألزمت بموجبه الجهات الحكومية التي سُمح لها باستثمار جزء من مبانيها أو أراضيها بأن يقتصر الاستثمار التجاري على الشارع الرئيسي وفي أضيق الحدود وعلى قدر الحاجة، وأن يكون في اختصاص الجهة نفسها، وأن يكون الاستثمار بالتنسيق مع وزارة البلديات بحسب الرياض.

كما شدد تعميم الوزارة على الجهات الحكومية بألا يتعارض الاستثمار الإعلاني مع التخطيط العمراني، وألا يؤثر على واجهات الموقع والاستثمارات البلدية، وألا يلحق الضرر بالخدمة الأساسية المقدمة من الموقع.