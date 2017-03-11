أعراض “سرطان الرئة” وأسبابه

متابعات-فجر :

سرطان الرئة هو عبارة عن عملية إختراق الرئتين اللتين تعتبران عضويين مهمين مسؤولين عن القيام بوظائف الإيصال للأكسجين لهما واللازم لجريان الدم وتغذيته والعمل على بث الحياة في جميع أنحاء الجسم، مع العمل على تخليصهما من ثاني أكسيد الكربون الموجود فيهما . عندما يصيب الرئتين ، فإنه يعمل على تقسيم الخلايا والأنسجة الموجودة هناك ، وتكون عملية الإنقسام هذه عبثية وغير منتظمة فتعمل على نشر الأورام فيهما وتكاثرهم، مما يؤدي إلى إعاقة الرئتين عن القيام بوظائفهما بشكل صحيح وسليم ، وعملية تكاثر الأورام في الرئتين تغزو الأنسجة وتنشرها في الأوعية الدموية الموجودة هناك والمسؤولة عن إيصال الدم إلى جميع الأعضاء . يكون سرطان الرئة متعدد الأشكال ، فمنه سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة فتنتشر الخلايا السرطانية الصغيرة في جميع أرجاء الرئتين ويمتد انتشاره حتى يغزو جميع أعضاء جسم الإنسان ويفسدها نتيجة تكون الأورام فيها . سرطان الرئة من أشد أنواع السرطانات فتكاً بحياة الإنسان وأكثرها ضرراً وأسرعها انتشاراً أنواع سرطان الرئة أما الشكل الآخر لسرطان الرئة ، فهو سرطان الرئة ذو الخلايا السرطانية كبيرة الحجم ويكون له أنواع عديدة : السرطان الحرشفي : وهذا السرطان الكبير الحجم خلاياه تصيب مجرى الهواء الذي يقوم بإدخال الهواء اللازم لعملية التنتفس فتؤثر الخلايا السرطانية المتراكمة هناك على عملية اكتساب الهواء فتتكاثر الأورام المعيقة لعملية التنفس وتنتشر بشكل بطيء جداً . سرطان الرئة الغدي : وهذا النوع من سرطان الرئة يصيب الناس العاديين الذين يبتعدون عن التدخين بأشكاله والمبتعدين عن تناول الكحول وغيلرها وتنتشر أورامه في مجرى الهواء ويحيط الرئتين ويضغط عليهما . سرطان الرئة الذي يكون على شكل خلايا كبيرة : إذ تكون هذه الأورام السرطانية الخبيثة والمتراكمة في الرئتين من خارجهما حجمها كبير جداً وانتشارها سريع . أسباب سرطان الرئة هناك العديد من أسباب التي تؤدي إلي سرطان الرئة منها المعروفة و غير معروفة التدخين غاز الرادون التلوث الهوائي العوامل الوراثية الأعراض التي تظهر على مريض سرطان الرئة يتعرض مريض سرطان الرئة إلى السعال الشديد والجاف بشكل مستمر وشبه دائم . من الأعراض المصاحبة لسرطان الرئة حدوث نزيف دم خارج مع السعال . التعرض للإصابة بالتهابات في القصبات الهوائية أيضاً يعتبر من أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة . تراكم البلغم في صدر مريض سرطان الرئة وصعوبة شديدة في إخراجه يعد من أعراض الإصابة بسرطان الرئة . إن عدم القدرة على التنفس بشكل سليم وحدوث صعوبة في أخذ كمية كافية من الهواء للتنفس أيضاً من أعراض سرطان الرئة آلام شديدة في الصدر تلازم من يصاب بسرطان الرئة الحمى الشديدة والتعرق المستمر من أعراض الإصابة بسرطان الرئة . حدوث صعوبة وعدم مقدرة على مضغ الطعام بشكل سهل تعتبر من أعراض الإصابة بسرطان الرئة الشكوى الدائمة من الآلام الممتدة من الصدر حتى تصل إلى الكتف واليد بأكملها التعرض للإصابة بأي مرض دون الشعور بوجود أجسام مضادة لهذه الفيروسات والتي من وظيفتها منع الإصابة بها ، هذا عائد لضعف المناعة وهي من أعراض الإصابة بسرطان الرئة . الشعور الدائم بالإعياء والإرهاق الشديدين والذين لا حلّ للتخلص منهما حتى مع الإستلقاء والراحة ، من أعراض سرطان الرئة ظهور الأورام والانتفاخات في مناطق الأمعاء واللوزتين والغدد اللعابية أيضاً منم الأعراض الواضحة لسرطان الرئة . إن ظهور انتفاخات في الوجه وتغير في لونه إلى الإحمرار من أعراض الإصابة بسرطان الرئة ، وذلك ناتج عن عدم تحرك وجريان الدم بشكل سليم في الوجه . تضخم في نهايات الأظافر.