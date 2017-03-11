مقتل 38 شخصاً و تهجير 53 ألف في مدغشقر حصيلة إعصار إيناو

متابعات-فجر :

أعلنت السلطات في مدغشقر أن الإعصار الاستوائي إيناو الذي اجتاح الجزيرة هذا الأسبوع خلف 38 قتيلا و180 جريحا و53 ألف مهجر.

وأوضح المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في بيان أنه إضافة إلى هذه الحصيلة فقد أدى الإعصار إلى 116 ألف منكوب بينهم أكثر من 32 ألفا في العاصمة إنتاناناريفو.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة تبلغ أربعة قتلى وحوالى 10 آلاف مهجر.

وبحسب الصليب الأحمر فإن إيناو الذي بدأ باجتياح الجزيرة ظهر الثلاثاء ترافقه أمطار طوفانية ورياح عاتية تصل سرعتها الى 290 كلم/ساعة هو أقوى إعصار يضرب مدغشقر منذ 2012.

وفي 2012 أدى الإعصار جيوفانا والعاصفة الاستوائية إيرينا إلى سقوط 112 قتيلا إضافة إلى 90 ألف منكوب.