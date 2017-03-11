“إسبانيول” يحقق فوزاً ثميناً على “لاس بالماس” برباعية في الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

افتتح إسبانيول الجولة 27 من الدوري الإسباني بفوزٍ مثير على لاس بالماس بنتيجة (4-3) ، في المباراة التي احتضنها ملعب كورنيا إلبرات في برشلونة . وبدأ اسبانيول المباراة بشكل مثالي حيث نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى عبر هدف دافيد لوبيز سيلفا ، فيما تكفل ماوريسيو ليموس بتعديل النتيجة للاس بالماس في الدقيقة 31 قبل أن يعود جيرارد مورينو لتسجيل الهدف الثاني لإسبانيول قبل نهاية الشوط الأول . وعاد ماوريسيو ليموس لتعديل النتيجة للاس بالماس بعد 3 دقائق على بداية الشوط الثاني ، فيما أعاد بابلو بياتي التقدم من جديد لبابلو بياتي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 53 قبل أن يسجل مانويل خورادو الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 74 ، ثم قلص ماثيو ايزكويل غارسيا النيجة للضيوف قبل النهاية بـ 6 دقائق لكن هدفه لم يكن كافياً لتفادي الهزيمة . وبنتيجة اليوم يرفع إسبانيول رصيده إلى النقطة 39 في المركز التاسع ، فيما يتجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 32 في المركز 12 .