رئيس وزراء ماليزيا يؤكد دعم بلاده للوقوف بجانب “اليمن”

واس-فجر :

أكد رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وعبر رئيس الوزراء الماليزي خلال لقائه الجمعة في بوتراغايا، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في سبيل إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مجدداً ترحيب ماليزيا باليمنيين على أراضيها طلاباً وسياحاً ومستثمرين.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية فجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك لا سيما في مجال التعليم والتنمية البشرية وتأهيل الكوادر في مختلف القطاعات وتنسيق المواقف في العديد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.