إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب العاملين في مطار “برلين”

متابعات-فجر :

ألغيت مئات الرحلات الجوية في برلين، أمس الجمعة، بسبب إضراب جديد للطاقم الأرضي في مطارات العاصمة، “احتجاجًا على ظروف العمل وضعف الأجور”.

وذكر مصدر رسمي ، أن الإضراب تسبب حتى الآن بإلغاء 455 رحلة جوية في مطار “تيغيل” الرئيسي ببرلين، إضافةً إلى 204 رحلات في مطار “شونفيلد”.

وذكرت نقابة العاملين “فيردي” أن نحو ألفين من أفراد الأطقم الأرضية أضربوا عن العمل ابتداءً من أمس الجمعة وسيواصلون إضرابهم حتى صباح اليوم السبت.

ويأتي الإضراب في محاولة لزيادة الضغط على أرباب العمل وسط مفاوضات جديدة بشأن الأجور.

وأضافت النقابة أنها لم تتلق حتى الآن عرضًا، يشكل أساسًا للمفاوضات، بحسب الموقع نفسه.

وإضراب اليوم هو الثالث بعد إضرابين آخرين، شهدتهما برلين في فبراير، في إطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات “فيردي”.