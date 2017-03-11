“مسؤول يمني” :مليشيا الحوثي نهبت أكثر من 63 سفينة إغاثية

واس-فجر :

عبر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عن استغرابه إزاء صمت المنظمات الأممية تجاه عمليات النهب التي تقوم بها ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مطالباً في الوقت نفسه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بفضح هذه الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.

وكشف الوزير فتح في تصريح له اليوم لوكالة الأنباء اليمنية عن أن الميلشيا احتجزت ونهبت منذ اغتصابها للسلطة إلى مارس 2017م أكثر من 63 سفينة إغاثية في مينائي الحديدة والصليف وميناء عدن، وصادرت أكثر من 223 قافلة إغاثية.

وأكد أن السفن المحتجزة كانت تحمل مساعدات إنسانية وإيوائية وصحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به الميليشيا على المحافظات اليمنية ، موضحاً أن الميليشيا لم تكتف بنهب ومصادرة تلك المعونات بل تعدت ذلك إلى مداهمة مقرات المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، حيث قامت باختطاف 30 من موظفي المنظمات الاغاثية والتي كان أخرها، اختطاف العاملين في المكتب النرويجي للاجئين بمحافظة الحديدة واختطاف 7 عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في دمنة خدير بمحافظة تعز خلال الأيام الماضية.

وقال الوزير اليمني : إن الانتهاكات تسببت في زيادة نسبة المجاعة في عدد من المحافظات التي لم تصل إليها تلك المساعدات، وساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني لعدد كبير من السكان .