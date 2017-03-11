“اليابان” تعلن سحب قواتها من “جنوب السودان”

قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمس الجمعة، إن حكومة بلاده ستسحب قواتها المنتشرة في جنوب السودان منذ خمس سنوات في إطار مهمة لحفظ السلام.

وأوضح المتحدث، أن الكتيبة المتخرجة من فوج الهندسة، أنجزت مهمتها، إذ شارك قرابة 350 جنديا في شق طرق وصيانتها في جنوب السودان، وفق ما نقلت رويترز.

ونفى المسؤول في الحكومة يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحافي، أن يكون سحب القوات اليابانية عائدا إلى تدهور الوضع في جنوب السودان، كما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

ويعاني جنوب السودان الذي أعلن في 2011 بعد انفصاله عن السودان، حربا أهلية دامية منذ أواخر 2013.

وتم إعلان حالة المجاعة في منطقة بشمال البلاد قرب الحدود السودانية، كما تأثر أكثر من 100 الف جنوب سوداني حتى الآن من الآفة التي تهدد مليون شخص آخرين.