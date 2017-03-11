“القوات العراقية” تعلن مقتل العشرات من “داعش” وتحرر منارة الحدباء ب “الموصل”

متابعات-فجر :

أعلن مسؤول أمني في الشرطة الاتحادية بالعراق أمس الجمعة، عن تحرير منطقتي باب الجديد والجامع الكبير الشعبية وسط الموصل 400/كم شمالي بغداد. وقال العقيد عماد البياتي إن “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع انتهت من تحرير منطقة باب الجديد ومنطقة الجامع الكبير الشعبية التي تضم منارة الحدباء التي تشتهر بيها مدينة الموصل”.وأضاف أنه تم تحرير المنطقتين “وسط اشتباكات مسلحة في سوق باب الجديد، أحد المناطق الشعبية وسط الموصل التي تضم سوقاً شعبية مكتظة بالمحال التجارية، حيث أقدم عناصر داعش على إحراق 20 محلاً تجارياً خلال الاشتباكات”.

وأوضح البياتي أن “القوات الأمنية تمكنت من قتل نحو 30 من عناصر داعش بينهم ثلاثة انتحاريون داخل المحلات التجارية وأن منارة الحدباء حررت بالكامل من قبضة داعش وأعيدت لأهلها بعد مواجهات عنيفة مع داعش وقتل 10 من عناصر التنظيم الذين يتولون حراس المنارة”.