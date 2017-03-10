مصرع شاب غرقاً إثر سقوطه داخل بئر ب”الطائف”

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، أنه ورد بلاغاً للعمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة يفيد بسقوط شاب يبلغ من العمر ١٧ سنة في بئر يبلغ طولها ما يقارب ٢٠ متر وقطرها مايقارب ٥ متر ويقدر ارتفاع الماء ٨ متر في منطقة الجبوب جنوب الطائف تم إخراجه من قبل سباحي الدفاع المدني متوفي.

وأضاف الشريف، اتضح أنه كان يقوم بصيد الحمام هو وواحد من إخوته داخل البئر وعدم تمكنه من استخدام السلم أدى إلى سقوطه، وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف الجميع من النزول في الأبار وأماكن تجمع المياه لما لها من خطورة على مرتاديها.