“ترامب” يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة “واشنطن”

متابعات-فجر :

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنته الرئاسة الفلسطينية. وقال الناطق باسم الرئاسةالفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “الرئيس محمود عباس، تلقى اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه خلاله دعوة رسمية للرئيس عباس لزيارة البيت الأبيض”.وأضاف أبو ردينة، أن “هذه الزيارة تأتي لبحث سبل استئناف العملية السياسية”، مشيراً إلى أن الرئيس أكد التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وتابع أن الرئيس عباس شدد على تمسكه بالسلام كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.ولم تحدد الرئاسة الفلسطينية موعد زيارة الرئيس الفلسطيني للعاصمة الأمريكية واشنطن.وعقد الرئيس الأمريكي ترامب، قبل أيام، لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن، أكد خلاله استعداد الإدارة الأميركية للعمل على إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعياً الطرفين إلى تقديم تنازلات لإنجاح المفاوضات بينهم.