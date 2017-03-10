حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 236 ألف قرص أمفيتامين بتبوك

متابعات – فجر

تمكن أفراد حرس الحدود على سواحل منطقة تبوك، من إحباط تهريب (٢٣٦) ألفاً و(200) حبة قرص أمفيتامين، حيث حاول الجناة تهريبها عن طريق البحر الأحمر.

ومن جانبه ، اوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، في تصريح اليوم، إن رجال حرس الحدود بمنطقة تبوك تمكنوا بتوفيق من الله، يوم أمس الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المخدرة عبر البحر، وكان مجموع ما ضبطه، مائتين وستة وثلاثين ألفاً ومائتي قرص أمفيتامين، وتمت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

وتابع الحربي، أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين.