قلادة الاعتدال للامير الدكتور العميد فيصل بن محمد بن ناصر من جامعة المؤسس

متابعات -فجر

قدمت جامعة الملك عبدالعزيز ومركز الامير خالد الفيصل للاعتدال قلادة الاعتدال لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور العميد فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تقديراً لدوره الكبير فى الحفاظ على المن الوطني وتحصين شباب الوطن وحمايتهم من الوقوع تحت سيطرة الفئات الضاله والمنظمات الارهابيه.

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز قد استضافت الامير الدكتورالعميد فيصل بن محمد يوم الخميس الماضى بمركز الملك فيصل للمؤتمرات حيث القى محاضرة فند فيها طرق المنظمات الارهابيه فى استقطاب الشباب وتجنيدهم طرح فيها سموه من واقع خبرته الامنيه العديد من النقاط الهامه كان من ضمنها ايضاحه للفئات المستهدفه والتى تحرص المنظمات على استقطابها ومراحل التجنيد وغسل الدماغ الاليكتروني والتقليدي وماهى الاستراتيجيات التى تتبعها تلك الفئه.

وقد ثمن الحاضرين لمركز الامير خالد الفيصل للاعتدال هذا الجهد الكبير باقامة مثل هذه المحاضرات الهادفه والتى تحمى الوطن وابنائه من براثين الظلال الجدير بالذكر ان الامير الدكتور العميد فيصل بن محمد بن ناصر حاصل على شهادة الدكتوراه فى السياسه الشرعيه وله دور كبير وفعال فى توعية المجتمع بجميع فئاته فى الجانب الامنى ومكافحة الارهاب والامن الوطني.