ضبط مواطن صور نساء خلسة ونشرها في مواقع التواصل

متابعات -فجر

اطاحت شرطة منطقة الرياض بمواطن ثلاثيني قام يتصوير النساء خلسة بالأماكن العامة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي

ومن جانبه ، قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم رصد مقطع فيديو يقوم فيه المتهم بتصوير النساء في مكان عام والتلفظ عليهن بعبارات غير لائقة ونشرها في برنامج «السناب شات».

وتابع أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة نجحت في تحديد هوية المتهم حيث أسفرت الجهود -بفضل من الله- عن ضبطه وتبين أنه مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر» وبمناقشته أقر بتصوير المقطع المتداول ونشره وعلمه بمخالفة هذا التصرف للنظام العام.

وتابع الناطق الإعلامي أنه تم إيقاف المتهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.