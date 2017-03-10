المرور يمنع نقل العمالة في سيارات مكشوفة حفاظا على كرامتهم

متابعات -فجر

قررت الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم منع نقل العمالة في سيارات مكشوفة ، وألزمت المنشآت بتوفير باصات مناسبة لنقل العمالة؛ بدلاً من السيارات المكشوفة، من أجل حفظ كرامتهم وراحتهم.

وطالبت إدارة المرور غرفة القصيم، بضرورة تنفيذ التوجيهات الجديدة، وإلزام الشركات والمؤسسات والأفراد بتوفير باصات مناسبة لنقل العمالة، والابتعاد تماماً عن نقلهم بسيارات مكشوفة ، بحسب الرياض.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لحفظ كرامة العمال وراحتهم، وتفادياً للتقلبات الجوية، ولخلو السيارات المكشوفة من وسائل السلامة.