أمير مكة المكرمة يرعى حفل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد

واس – فجر

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأحد المقبل، الحفل الختامي لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في نسختها الثانية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني ورئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث سيتم الإعلان عن المساجد الفائزة على مستوى دول الخليج العربي، وذلك بفندق الهيلتون بجدة.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم النعيمي، أن الحفل الختامي سيشهد الإعلان عن ثلاثة مساجد فائزة من بين 13 مسجداً، ووصلت إلى التصفيات النهائية بعد منافسات مهنية، شارك فيها 122 مسجداً على مستوى دول الخليج العربي، حيث تتقاسم المساجد الفائزة جوائز تبلغ قيمتها مليوني ريال

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وأضاف أن الجائزة وضعت الشفافية والمصداقية كمرتكز لها، لذا تم اختيار لجنة تحكيمية مكونة من خمسة محكّمين من قارات عالمية مختلفة لضمان الحياد ومن دول خارج نطاق دول مجلس الخليج العربي لنكون أكثر حياداً وإتمام عملية التحكيم وفرز المساجد في التصفيات التمهيدية والنهائية وفق شروط محددة، ومعايير فنية دقيقة، تحقق الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد.

يذكر أن الدورة الثانية من المسابقة توسعت لتشمل مساجد دول الخليج العربي، فيما ركزت النسخة الأولى على المساجد في المملكة العربية السعودية.