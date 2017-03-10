“أنشيلوتي” يعلن عودة بواتينج للمشاركة مع “بايرن ميونخ”

وكالات – فجر

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة أن المدافع جيروم بواتينج بصدد العودة إلى صفوف الفريق غدا السبت ، ضمن قائمة البدلاء في المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت.

وأوضح أنشيلوتي أن بواتينج ، العائد من إصابة في الصدر أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر ، سيحصل على فرصة اللعب “لدقائق قليلة” في مباراة الغد.

ولم يشارك بواتينج في أي مباراة منذ خضوعه لعملية جراحية في ديسمبر الماضي إثر تعرضه لإصابة في عضلات الصدر. وسيفتقد بايرن في مباراة الغد جهود مدافعه الأسباني خوان بيرنات الذي يعاني من إصابة عضلية طفيفة.

وقال أنشيلوتي “اللاعبون في حالة رائعة. إنهم لائقون ويتدربون جيدا. علينا مواصلة هذا العمل الجيد.” وينتظر مشاركة حارس المرمى مانويل نوير بعدما تعافى من إصابته في الظهر ، وقال أنشيلوتي إنه لا يعتزم إجراء تغييرات عديدة في التشكيلة الأساسية للفريق.

وعلى الجانب الآخر ، يختلف الوضع كثيرا ، حيث خسر آينتراخت الذي يدربه المدير الفني نيكو كوفاتش اللاعب السابق لبايرن ، آخر أربع مباريات له في الدوري وسيخوض مباراة الغد في ميونخ بدون عشرة لاعبين غائبين بسبب الإصابات والإيقاف ، بينما تحوم الشكوك حول لاعبين اثنين آخرين بسبب وعكة صحية.

وقال كوفاتش “سنرى ما إذا بإمكاننا إدراج 18 لاعبا في قائمة الفريق لمباراة الغد. وأتحدث عن لاعبي الفريق الأول ولاعبي الصف الثاني.”

من ناحية أخرى ، قال أنشيلوتي إنه يعتقد أن لاعب خط الوسط تشابي ألونسو 35/ عاما/ ، الذي أعلن أمس الخميس اعتزاله بنهاية الموسم الجاري ، “لديه كل مقومات المدرب الجيد”.

وأضاف أنشيلوتي “سنفقد لاعب خط وسط رائع ، وكذلك شخصية رائعة.”