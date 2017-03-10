“ويكيليكس”: “ترمب” يصف لأنظمة الـ “CIA” بأنها عفا عليها الزمن

وكالات – فجر

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن أنظمة وكالة الاستخبارات المركزية “عفا عليها الزمن”، وذلك بعد نشر موقع ويكيليكس وثائق مرتبطة بعمليات التجسس التي تقوم بها الوكالة عبر الإنترنت.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الرئيس “يعتقد أن الأنظمة في وكالة الاستخبارات المركزية قد عفا عليها الزمن وبحاجة إلى تحديث” في صدى لانتقادات وجهها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الوكالة متهما إياها بـ”عدم كفاءة كارثية“.

ومن المتوقع أن يناقش ترمب هذه التسريبات خلال اجتماع في وقت لاحق مع مدير “سي آي إيه”، مايك بومبيو.

وعلى صعيد متصل أعلن مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، الخميس، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أعطت تعليمات لاختراق الانتخابات الفرنسية.

وفي مؤتمر صحفي قال أسانج، في تعليق على التسريبات الأخيرة لموقعه، إن CIA وضعت آلية متطورة لاستهداف حكومات الدول.

وبحسب أسانج فإن العالم يحتاج لاتفاقية مماثلة لمعاهدة جنيف لحماية المواطنين والشركات من الهجمات الإلكترونية، وأن موقعه يسعى في نشاطاته لضمان أمن الاتصالات وحماية الصحافة.

وأكد أسانج استعداد منظمته لمنح شركات عاملة في مجال التكنولوجيا وصولا استثنائيا إلى ما لدى ويكيليكس من بيانات فنية تخص آليات الخرق الإلكتروني التي تستخدمها CIA، وذلك لمساعدة هذه الشركات في سد الثغرات في برامجها الحاسوبية التي تعتمد عليها الاستخبارات الأمريكية في تنفيذ مراقبتها، وضمان “أمن الأشخاص“.

وكان ويكيليكس أفاد، الثلاثاء الماضي، بناء على تسريبات، بأن CIA تستخدم القنصلية الأمريكية في مدينة فرانكورت أم ماين الألمانية كمقر سري لخبراء القرصنة الإلكترونية. وبحسب ويكيليكس فإن “قراصنة” الوكالة يستخدمون مبنى القنصلية في تنفيذ عملياتهم في أوروبا والشرق الأوسط.

ويتبين من الوثائق المسربة أن CIA وضعت برامج ضارة تمكن من مراقبة الأشخاص بواسطة هواتفهم النقالة، بما فيها أجهزة “آيفون”، وكذلك التقنيات التي تسهل الولوج إلى الهواتف الذكية عبر العالم، فهي قادرة على الكشف عن تدفق التسجيلات الصوتية والرسائل الإلكترونية، خاصة في برنامجي “واتساب” و”تلغرام“.

وانتقد مؤسس ويكيليكس إخفاق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الحفاظ على سلامة ترسانتها من الأسلحة الإلكترونية، قائلا: “وضع مثل هذة الترسانة الهائلة من البرامج الضارة وتخزينها في مكان واحد دون اتخاذ إجراءات أمن مناسبة مثال غير مسبوق من عدم الكفاءة ذي أبعاد كارثية“.

وأردف قائلا إن “CIA أخفقت في ضمان الأمن المطلوب لهذه الترسانة وجعلت احتمال تسريبها ممكنا وهي الآن تحاول إخفاء المعلومات عنها“.