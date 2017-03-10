300 كشاف يتسابقون على خدمة زوار بيت الله الحرام

متابعات – فجر

شارك 300 كشاف من المتسابقين حاليا في منافسات”رسل السلام” اليوم الجمعة ضمن برامج وانشطة مركز”بادر” التطوعي الكشفي ضمن الاعمال المساندة لقوة أمن الحرم المكي الشريف، في تنظيم وإدارة حشود الزوار والمعتمرين قبل وبعد واثناء خطتبتي وصلاة الجمعة سواء بصحن المطاف والمسعى واروقة وساحات بيت الله الحرام الداخلية والخارجية.

وكانت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة التعليم التي تضم المشرف الكشفي بوزارة التعليم عبدالعزيز السرا، والمشرف الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي، قد تابعت ميدانيا فعاليات برنامج الكشافة المشاركين في فعاليات مسابقة “رسل السلام” للتميز الكشفي، فئة الأشبال التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم النشاط الكشفي بإدارة نشاط الطلاب بمشاركة 45 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، تحت شعار “رؤية وطن” وتستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، لتسهم في إعداد النشء وتوظيف طاقات الطلاب الإبداعية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمواطنة الحقة لديهم، تحقيقاً لأهداف سياسة التعليم بالمملكة”، في ظل الدعم الذي يلقاه النشاط الكشفي من القيادات في هذا الوطن المعطاء ولما يقوم به من دور مؤثر في تربية النشء وصقل مواهبهم وقدراتهم .

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، بكافة القيادات وجميع الوفود المشاركة من الإدارات التعليمية, منوهًا بدور النشاط الكشفي في تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، ومؤكدًا على الأثر الإيجابي لبرامج النشاط الطلابي عموما والكشفي على وجه الخصوص وأهميتها في اكتشاف المواهب وصقل المهارات الطلابية وتوجيهها التوجيه السليم نحو رؤية الوطن ٢٠٣٠ وبرامج التحول الوطني.

ثم انتقل راعي الحفل وقادة العمل الكشفي واللجان المنظمة في جولة على مخيمات مقار الوفود المشاركة وأشاد بحماس الفتيان من الإدارات التعليمية الذين كانوا يتسابقون في تقديم الأهازيج والأناشيد الترحيبية وتقديم أعمالهم الكشفية .الجدير أن هذه المنافسات الكشفية تعزز ثقة الطالب بنفسه من خلال صقل وبناء شخصيته ليسمو بذاته ويرتقي بوعيه وسلوكه ومجتمعه ، ولينشيء لدينا جيلاً مؤثراً وإيجابياً معتزا بقيمه ووطنه وقادته، وهذه المنافسة الوزارية تقام لأول مرة لهذه المرحلة العمرية، وتشتمل على مشاريع كشفية تطبيقية تقدمها الإدارات وتقيم من قبل محكمين مختصين وكذلك من قبل زملائهم الطلاب في ضوء آليات تقييم مقننة، يذكر أن الإدارات المشاركة تتنافس لتحقيق السبق والتميز في هذه المنافسات الكشفية ولتقديم أجمل العروض الهادفة .. مؤكدين للغد القريب تحقيق حلم الوطن وقادته في بناء جيل متكامل يشد بعضه بعضا, على عقيدة صافية ودينٍ وسطي معتدل.. ينشر السماحة ويعزز روح الإسلام الخالدة، ويعد العدة لمهارات القرن الواحد والعشرين.