“قائد القيادة المركزية الأمريكية”: إيران التهديد الأكبر لاستقرار الشرق الأوسط

وكالات – فجر

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الخميس، إن إيران تمثل التهديد الأكبر على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الجنرال فوتيل أمام جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عن قلقه إزاء التدخلات الإيرانية في دول المنطقة خاصة في العراق وسورية.

وأضاف فوتيل أن طهران تسعى للحفاظ على النظام السوري وتستغل المناطق الشيعية من أجل هذا الهدف”، حسب تعبيره.

وأضاف الجنرال الأمريكي: “برأيي أن إيران تمثل تهديدا طويل الأمد لاستقرار هذا الجزء من العالم”، وكشف أن الولايات المتحدة تواجه أيضا القوات الموالية لإيران في المنطقة.

وبحسب شبكة “صوت أميركا” قال فوتيل أمام اللجنة، إن “طهران تسعى إلى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال تقويض الاستقرار في المنطقة“.

وانتقد قائد القيادة المركزية الأمريكية النشاطات التي تقوم بها الزوارق الإيرانية في الخليج العربي، وأكد في هذا المجال: “لم يقدم أي بلد بمثل هذه النشاطات في الخليج“.

يذكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، تتهم الإدارة السابقة بأنها لم تواجه بحزم نشاطات إيران ودورها التخريبي في المنطقة لاسيما في سورية واليمن.