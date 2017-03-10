“العيادات السعودية التخصصية” بالزعتري تتعامل مع 2881 حالة مرضية

متابعات – فجر

قامت العيادات التخصصية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري بتقديم الخدمات الطبية العلاجية اللازمة لعدد 2881 حالة مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة التخصصات الطبية خلال الأسبوع 218 من بدء تقديم الخدمات هناك، حيث دونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع عدد 890 حالة في عيادة الأطفال، واستقبلت عيادة القلب 92 مراجع، وعيادة النساء 248 مراجع، فيما تلقى 283 حالة العلاج في عيادة الأسنان، بينما تعاملت عيادة الجراحة مع 47 حالة، والعظام 196 حالة، وكما تعاملت عيادة الجلدية مع 251 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعي عيادة الأذن 227 حالة، إضافة إلى عدد 112طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج (شقيقي صحتك تهمني).

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن العيادات التخصصية ومن خلال كوادرها الطبية المتميزة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء.